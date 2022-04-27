Владивосток, , 07:03 — REGNUM На клумбах Владивостока расцветают яркие тюльпаны и гиацинты — озеленители в зиму высадили 80 тыс. луковиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Цветы во Владивостоке Пресс-служба мэрии Владивостока

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«Уже можно полюбоваться цветением гиацинтов и тюльпанов. Они распустились в самых прогретых солнцем местах, а в скором времени расцветут и на других территориях», — сказала руководитель городского предприятия «Зелёный Владивосток» Лиля Остюкова.

После того как отцветут тюльпаны и гиацинты, на их место высадят красочные композиции из однолетних цветов. Первые цветники создадут в центральной части города ко Дню Победы, а во второй половине мая уже массово высадят цветочную рассаду во всех районах Владивостока. По традиции в этом году закуплено 350 тыс. цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, в степях забайкальской Даурии на прогреваемых и прикрытых от сильных ветров местах расцвел подснежник. По наблюдениям специалистов, рекорд раннего цветения фиксировали 8 апреля 1998 года.