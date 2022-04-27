Вынесен вердикт по банкротному иску к нефтеперерабатывающему заводу Кубани
Краснодар, 27 апреля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края отказал во введении первого этапа в процедуре несостоятельности в отношении одного из старейших предприятий — ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод». Производство по делу, инициированному «Интерпромбанком», было прекращено. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.
«Отказать во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Афипский НПЗ»», — отмечается в результативной части решения.
Основания отказа пока не сообщались. Полное решение ещё не обнародовано.
Напомним, дело слушалось с февраля 2022 года.
Справка: завод зарегистрирован в 2000 году. Среди владельцев — ООО «Ойл технолоджис» с долей 92% (собственники — фирмы с Кипра «Камбелор холдингс лимитед» и «Самелор холдингс лимитед») и ООО «Сбербанк инвестиции».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за январь–март 2022 года в арбитражи были поданы шесть банкротных исков к нефтеперерабатывающим заводам России из разных регионов.