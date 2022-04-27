Оренбург, , 06:55 — REGNUM В Оренбурге парк 50-летия СССР сменил название. Теперь это «Оренпарк». Об этом заявила компания–концессионер.

Колесо обозрения

В 2022 году парк отдыха закроют на масштабную реконструкцию. Планируется, что она продлится один год.

Предполагается, что обновленный парк отдыха откроется в мае 2023 года. На территории «Оренпарка» установят колесо обозрения высотой 50 метров, появятся 40 новых аттракционов, сухие фонтаны. Будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и фуд-зоны.

Сейчас парк отдыха работает в ограниченном режиме. Модернизация началась. Уже ликвидированы киоски.