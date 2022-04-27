Тегеран, , 07:10 — REGNUM 26 апреля министр экономики Азербайджана подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении и развитии торгово-экономических связей с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, Микаил Джаббаров выразил серьезную решимость своей страны развивать всесторонние отношения с Исламской Республикой, особенно в области экономики, включая реализацию и разработку совместных проектов.

В ходе переговоров обе стороны обсудили текущую ситуацию в торгово-экономических связях между Ираном и Азербайджанской Республикой.

Министр экономики Азербайджана также подтвердил серьезную решимость действующего правительства развивать всесторонние отношения с Ираном, в частности, в области торговли и экономики, а также в иных сферах, представляющих общий интерес.