Биробиджан, 27 апреля 2022, 06:59 — REGNUM Начало движения по трансграничному железнодорожному мосту из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) даст дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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Мост из ЕАО в Китай станет первым трансграничным железнодорожным переходом между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, первый поезд по мосту проехал 27 апреля. Движение было открыто полномочным представителем президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым в ходе торжественной церемонии.