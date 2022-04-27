Биробиджан, , 06:59 — REGNUM Начало движения по трансграничному железнодорожному мосту из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) даст дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Железнодорожный состав ptra

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«Мост изменит экономику всего Дальнего Востока, даст новый, дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов, от потребительских до сырьевых — что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Сегодня это международный проект, усиливающий приоритетный восточный вектор в развитии российской экономики», — сказал глава Минвостокразвития.

Мост из ЕАО в Китай станет первым трансграничным железнодорожным переходом между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, первый поезд по мосту проехал 27 апреля. Движение было открыто полномочным представителем президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым в ходе торжественной церемонии.