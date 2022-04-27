Белгород, 27 апреля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Открытое горение было ликвидировано на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона уточнил, что, как доложил ему начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, открытое горение в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. Пострадавших среди гражданских лиц нет, повреждений жилых зданий не зарегистрировано.

Напомним, глава региона сообщил о громких звуках, похожих на взрыв, в 03:35 мск. Позднее Гладков уточнил, что в районе села Старая Неклидовка произошло возгорание склада с боеприпасами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подробностях, связанных со взрывами в Белгородской области. По словам губернатора региона Гладкова, разрушений и пострадавших в результате происшествия не было. Причины произошедшего губернатор не назвал.