Мадрид, 27 апреля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Испания и Португалия объявили о достижении «политического соглашения» с Еврокомиссией об ограничении цены на газ на оптовом рынке электроэнергии на Пиренейском полуострове в течение года. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что, таким образом, стоимость электроэнергии снизится, и потребители заметят это уже в мае.

«Это хорошее соглашение, которое эффективно защищает нас от турбулентности, которую мы испытываем, и от повышения цен на газ в ближайшие месяцы», — сказала вице-премьер и министр по вопросам экологического преобразования Испании Тереса Рибера на пресс-конференции с министром по вопросам климата Португалии Дуарте Кордейру.