Тегеран, , 07:11 — REGNUM Всемирно известный иранский режиссер Асгар Фархади был избран одним из членов жюри 75-го Каннского кинофестиваля во Франции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кинофестиваль (сс) geralt

Французский актер Венсан Лондон, получивший золотую пальмовую ветвь прошлогоднего фестиваля за роль в фильме «Титан», возглавит совет присяжных 75-го фестиваля. Фархади также находился в числе претендентов на эту роль в текущем году.

Фильм «Братья Лейлы» режиссера Саида Рустаи призван представлять Иран среди многих других фильмов в главном конкурсе Каннского фестиваля текущего года.

Иранский режиссер Али Аббаси также примет участие в главном конкурсе со своим фильмом на персидском языке «Священный паук», совместно снятым Францией, Германией, Швецией и Данией.

75-й ежегодный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.