Тегеран, 27 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Всемирно известный иранский режиссерАсгар Фархади был избран одним из членов жюри 75-го Каннского кинофестиваля во Франции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) geralt Кинофестиваль

Французский актерВенсан Лондон, получивший золотую пальмовую ветвь прошлогоднего фестиваля за роль в фильме «Титан», возглавит совет присяжных 75-го фестиваля. Фархади также находился в числе претендентов на эту роль в текущем году.

Фильм «Братья Лейлы» режиссераСаида Рустаи призван представлять Иран среди многих других фильмов в главном конкурсе Каннского фестиваля текущего года.

Иранский режиссерАли Аббаси также примет участие в главном конкурсе со своим фильмом на персидском языке «Священный паук», совместно снятым Францией, Германией, Швецией и Данией.

75-й ежегодный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.