27 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 10:22 — REGNUM Вслед за триумфальной победой России в «газовой войне» с Евросоюзом, итогом которой стала капитуляция ЕС и согласие расплачиваться за голубое топливо в рублях, телеграм-каналы ждут перевода на российскую валюту экспорта других товаров. Речь идёт в первую очередь о нефти.

Санкции: рубль, доллар, евро Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не успели закончить с газом, как теперь нефть. Еврочиновникам не понравилось, что Кремль без особых «напряжений» переносит санкции Запада, а рубль укрепился в точку отсчета от начала СВО. В начале следующей недели ЕС собирается ввести санкции на российскую нефть, которые предполагают достаточно абсурдную вариативность», — написал телеграм-канал «Spydell_finance».

По информации автора поста, на данный момент Евросоюз рассматривает три способа «попортить кровь» Москве на нефтяном поприще. Правда, действовать Брюссель вынужден осторожно — его зависимость от черного золота из России слишком велика. Вот и приходится евробюрократам выискивать варианты, которые бы не навредили им самими. Пока, правда, особых успехов это не принесло, о чем говорит перечень возможных мер.

«Нефть в обмен на поцелуи — бесплатная поставка нефти в Европу с бесконечным удержанием российской выручки в пределах стран ЕС, т.е. вариант «безлимитной дебиторки. Некий предельный потолок цен вне зависимости от рыночных цен — вариант «узаконенного дисконта». Эмбарго на поставку нефти из России (ограниченные или полные — пока не уточняется)», — перечислил автор поста три основных варианта санкций против российской нефти, которые якобы рассматривает ЕС.

ТГ-канал считает, что ассортимент возможных меры отражает низкие интеллектуальные способности европейских политиков. Главной движущей силой в вопросе антироссийских санкций, по его мнению, выступают не столько экономические интересы и рациональный подход, сколько русофобия.

«Вариативность как бы подчеркивает полное расщепление того, что ранее называлось мозгом. Они там совсем со своей русофобией с ума уже сошли. Если первые два варианта даже обсуждать нечего, а третий вариант эквивалентен экономическому суициду. Европа может отказаться от российской нефти через 5-7 лет, но любые резкие движения убийственны», — высказался «Spydell_finance».

Добыча нефти Artur1917

ТГ-канал напомнил своим подписчикам, что Россия поставляет в Европу 30% объемов сырой нефти и 40% нефтепродуктов. При этом нет региона в мире, который имел бы аналогичный объём свободных мощностей по наращиванию добычи и поставок чёрного золота.

«Так, за 10 лет общемировая добыча нефти выросла на 8,9 млн, из которых США … внимание, 8,9 млн! Весь остальной мир сработал по нулям, а если мир без учета США и Канады, то минус 2 млн баррелей в день. За 5 лет общемировая добыча плюс 3,2 млн, из них США плюс 4,5 млн баррелей в день, а если мир без учета США и Канады, то снова минус 2 млн. Заместить Россию по нефти невозможно ни за год, ни за два, ни даже за три года», — отметил автор публикации.

По его оценке, рост расходов на газ в Евросоюзе по сравнению с 2020 годом увеличится на 300 млрд долларов. Санкции же в отношении поставок российской нефти рискуют обернуться для ЕС настоящей катастрофой.

«Расходы на чистый импорт нефти, газа и угля в Европе могут превысить 900 млрд долларов в год по сравнению с 500 млрд в 2021, 200 млрд в 2020 и 320 млрд средних расходов за период с 2016 по 2020. Предыдущие максимумы были 600-620 млрд в 2011 и 2008. Потрясающая экономическая стратегия, будучи энергозависимыми чуть менее, чем полностью. Очевидно, это ускорит внедрение нефти за рубли», — сделал прогноз «Spydell_finance».

Танкер у нефтяного терминала (сс) U. S. Navy

Тем временем Москва не теряет времени зря и активно готовится к возможному решению Евросоюза ограничить импорт нефти из России. В первую очередь превентивные меры направлены на поиск альтернативных западному рынков сбыта, отмечает телеграм-канал «popovrtr».

«Россия активно перестраивает логистику нефтяных перевозок. 60% экспорта идет морскими танкерами. Китай и Индия готовы покупать большие объемы. Bloomberg пишет о том, что российский экспорт с февраля не падает, а единственная помеха — штормовое Черное море, задержавшее часть поставок, танкеры из российских портов везут рекордное количество баррелей нефти — до 875 000/день (это дневная поставка России в Германию, Францию, Грецию, Италию и Великобританию). Нужно в 5-6 раз больше судов для новых маршрутов — время доставки в Азию дольше, чем в ЕС. Судовладельцам это выгодно из-за более длительной аренды, а тем, кто платит за доставку, не очень. Акции компаний — перевозчиков нефти в плюсе», — написал автор поста.

Также ТГ-канал напоминает о новой схеме экспорта российской нефти. Суть его сводится к тому, что 50,01% иностранной нефти смешивают с 49,99% отечественной, после чего она перестает считаться российской.

«И последнее. Забавно, что французы зафрахтовали танкер для перевозки нефти из ОАЭ с названием Moscow Spirit. Багамский флаг, конечно, но от Москвы вам никуда не деться, ребята», — иронично замечает «popovrtr».

«Газпром нефть» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тем временем поставки российской нефти, как отмечает телеграм-канал «Повёрнутые на Z войне», несмотря на все санкции, не только не идут на спад, а напротив, бьют все рекорды.

«Международные поставки российской нефти в апреле идут «рекордными темпами», и доходы от экспорта, «вероятно, значительно превысят» показатели за аналогичный период в прошлые годы, сообщил журнал Foreign Policy», — отметил ТГ-канал.