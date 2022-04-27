Тегеран, , 07:12 — REGNUM Иранские технические специалисты заняли 1-е место в графическом проектировании и 3-е место в веб-технологиях на российском Азиатско-Тихоокеанском профессиональном конкурсе 2021 года, заявил заместитель директора по планированию исследований и тестированию Технической профессиональной организации Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 апреля.

Иран

Али Хоссейн Шахривар объявил, что на 4-м Азиатско-Тихоокеанском профессиональном конкурсе 2022 года, организованном Россией, иранские технические специалисты заняли первое место в графическом дизайне и 3-е место в веб-технологиях.

Заместитель директора по планированию исследований и тестированию отметил, что подобные соревнования прокладывают путь для участия иранских технических специалистов в 46-м Международном профессиональном конкурсе в Шанхае (Китай).

В текущем году в соревнованиях приняли участие представители Ирана, Китая, Индии, Малайзии, Беларуси и России. Мероприятие проходило с 14 марта по 3 апреля.