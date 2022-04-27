Тегеран, 27 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 26 апреля Верховный лидер Исламской революции аятоллаСейед Али Хаменеи заявил, что биполярная система в мире давно отменена, отметив, что США сейчас находятся в гораздо более шатком положении по сравнению с прошлым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Аятолла Хаменеи сделал это заявление на встрече с группой студентов университета и представителями студенческих союзов по случаю священного месяца Рамадан.

«США сейчас находятся в более слабом положении во всех аспектах по сравнению с прошлым», — заявил Верховный лидер, имея в виду новый мировой порядок.

Он подчеркнул, что США сейчас слабее в своей внутренней и внешней политике, в экономическом плане, а также с точки зрения безопасности.

Кроме того, Верховный лидер Ирана заявил, что мир становится свидетелем нового мирового порядка, в котором нет места господству.

Аятолла Хаменеи сообщил, что США стремились стать единственным гегемоном в мире и установить однополярную систему после распада Советского Союза, но потерпели неудачу.