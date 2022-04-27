Оренбург, 27 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В историческом ядре Оренбурга появится комплекс торгово-административных зданий «Триумф». Проект обсуждался членами областного архитектурно-градостроительного совета и большинством голосов одобрен. Об этом сообщили в министерстве архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

Министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Проект комплекса торгово-административных зданий «Триумф»

Комплекс зданий могут построить в районе ул. Комсомольская/ул. Пролетарская. Проект подразумевает несколько разноэтажных зданий высотой до четырёх этажей. Верхние этажи отступают от фронта застройки. Это позволяет сохранить визуальные пропорции улицы. Для облицовки фасадов в историческом стиле планируют использовать кирпич, клинкерную плитку и штукатурку в сдержанной цветовой гамме. Стоит отметить, что территория проектирования входит в зону исторического поселения с плотной малоэтажной исторической застройкой.

Глава минарха Наталья Ибрагимова подчеркнула, что сегодняшний исторический центр Оренбурга — это не только объекты культурного наследия, но и диссонирующая застройка, появившаяся в 1990–2010 годах.

«Центр продолжает развиваться. Чтобы снизить влияние диссонанса, важно грамотно вписывать в развитие центра современные здания, а также продолжать работу по выявлению объектов культурного наследия. Хорошая тенденция — появление закрытых внутренних двориков, исторически характерных для Оренбурга. Только теперь ухоженных и чистых, вход в которые возможен через ещё один аутентичный элемент города — арки», — сказала она.