Тегеран, 27 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран экспортировала различные виды фисташек в 75 стран за последний календарный год (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По данным иранской таможенной службы, за этот период Иран экспортировал 135 322 тонны фисташек на сумму 914 427 826 долларов. Представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи заявил, что 115 557 тонн из общего объема экспорта фисташек составили свежие сырые фисташки со скорлупой на сумму 696 043 124 доллара.

По его словам, Китай, Индия, Россия, Ирак и Киргизия вошли в пятерку крупнейших покупателей иранских фисташек. Он также отметил, что эти страны импортировали фисташки из Ирана на сумму 199 миллионов долларов, 85 миллионов долларов, 53 миллиона долларов, 50 миллионов долларов и 45 миллионов долларов соответственно.

Указав на фисташки без скорлупы, Латифи заявил, что экспорт таких фисташек составил более 19 336 тонн на сумму 215 879 022 доллара.