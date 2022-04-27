Тегеран, , 07:58 — REGNUM Предложение Исламской Республики о строительстве электростанции в Ливане все еще находится на рассмотрении, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 апреля.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

В интервью Хатибзаде заявил, что внутренние события в Ливане имеют большое значение для Исламской Республики, при этом предложение Ирана о создании электростанции в арабской стране, которое было подтверждено министром иностранных дел Хосейном Амир Абдоллахианом, по-прежнему остается в силе.

«Иранский частный сектор в координации с государственным сектором готов обеспечить ливанцев электричеством и решить проблему отключения электроэнергии в Ливане», — подчеркнул иранский представитель.

«Конечно, ливанские официальные лица приветствовали это предложение, но они не сделали ничего ощутимого в этом отношении», — отметил он.

Хатибзаде сообщил: «Проблема перебоев в подаче электроэнергии в Ливане не сложна, и она нуждается в рутинном принятии решений на национальном уровне. Ливанский народ богат, поэтому ему не нужна ежедневная помощь от определенных стран, поскольку он может самостоятельно стоять на ногах».

В другом месте своего выступления Хатибзаде упомянул переговоры между Саудовской Аравией и Ираном, заявив, что пятый раунд переговоров был конструктивным, выразив надежду, что эти переговоры могут укрепить безопасность и стабильность стран региона.