Тюмень, , 06:41 — REGNUM Тюменских туристов в турецкую Анталью с 1 мая будет авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Анталья

Рейсы в Турцию из Тюмени будут отправляться пять раз в неделю. По информации от туроператоров, отдых в на турецком береге тюменцам обойдётся от 160 тыс. рублей за шесть ночей.

Отмечается, что с 25 мая данная турецкая авиакомпания будет осуществлять рейсы из Сургута (ХМАО). Жителям Югры шесть ночей ночей в Анталье обойдутся от 171 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Turkish Airlines осуществляет ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью и в обратном направлении с 1 апреля 2022 года.