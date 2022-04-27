Находка, Приморский край, , 06:44 — REGNUM В Находке Приморского края городской суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Большого Камня, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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В суде установлено, что в июне 2021 года фигурант, действуя в роли курьера в составе организованной преступной группы, сделал в лесу Находки 49 тайников с наркотиками, общей массой 17 граммов. Закладки он собирался продать через интернет.

Преступление было пресечено сотрудниками транспортной полиции, а наркотическое средство из незаконного оборота изъято.

Фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном производстве 2,2 тонны наркотиков.