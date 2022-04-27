Тегеран, 27 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. 26 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 024, причем 28 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 28 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 024», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1307 новых случаев заражения COVID-19, при этом 251 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 972 286 пациентов из общего числа 7 218 424 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 997 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 291 183 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 491 956 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.