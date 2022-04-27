Мадрид, 27 апреля 2022, 06:40 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес категорически отрицает информацию о том, что правительство страны или Национальный разведывательный центр стоят за предполагаемой слежкой за сторонниками каталонской независимости с помощью системы Pegasus. Об этом пишет агентство EFE.
Она также обвинила «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) и «Единство Страны Басков» (Euskal Herria Bildu) в легкомыслии в своих обвинениях и призвала их обратиться в суд.
Ранее в ходе пленарного заседания Сената Испании все три партии потребовали от правительства объяснений сложившейся ситуации, а Женералитат Каталонии решил свести к минимуму все контакты с правительством и даже рассматривает вариант с приостановкой политического диалога с центральными властями.