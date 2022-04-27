Тегеран, , 08:01 — REGNUM По словам иранского чиновника, у Индии и Ирана есть определенные потребности, которые могут быть удовлетворены за счет увеличения торговых обменов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 апреля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Генерал-губернатор Систана и Белуджистана Хосейн Модаррес Хиабани заявил на встрече с генеральным консулом Индии Пракешем Чандрой Джоши, что Индия входит в число развивающихся и прогрессивных стран Азии, в связи с чем обе страны должны расширять сотрудничество.

Выразив надежду на то, что две страны смогут развивать сотрудничество и поддерживать надлежащую координацию, иранский чиновник отметил, что Индия и Иран имеют много общего.

По словам Модарреса Хиабани, около 30 процентов индийского языка имеет свои корни в персидском языке. Он подчеркнул, что общность чрезвычайно велика, когда речь идет о провинции Систан и Белуджистан, где проживает большое племя белуджей, которые близки по своему происхождению к Пакистану и Индии.

Далее он заявил, что провинциальные чиновники будут содействовать консульским услугам, поездкам и проживанию граждан Индии, а также инвестициям в провинцию.