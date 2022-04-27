Тегеран, , 08:02 — REGNUM 26 апреля премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подчеркнул, что эскалация кризиса в Афганистане является общей проблемой как для Исламской Республики Иран, так и для Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальным источникам, Шариф сделал это заявление на встрече с дипломатами и послами исламских стран на банкете во дворце премьер-министра в Исламабаде.

Во встрече приняли участие послы разных государств, включая иранского посла Мохаммада Али Хоссейни.

Премьер-министр Пакистана похвалил послов исламских стран, выразив благодарность за поздравительные послания от лидеров, в частности президента Ирана Ибрагима Раиси по случаю его избрания новым премьер-министром Пакистана.

Шариф заявил, что сотрудничество между соседними исламскими государствами в целях оказания помощи афганскому народу и спасения его жизней от гуманитарного кризиса неизбежно.