PepsiCo потеряла $500 млн из-за ситуации вокруг Украины
Вашингтон, 27 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Потери в размере примерно $500 млн понесла американская компания PepsiCo в России и на Украине из-за последствий специальной военной операции. Об этом 26 апреля сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей организации.
Так, от снижения стоимости своих брендов фирма потеряла $241 млн. Еще $241 млн составляют потери из-за вынужденного списания причитавшихся к получению сумм и снижения стоимости местных товарно-материальных запасов. 8 марта PepsiCo объявила, что приостанавливает рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля издание The Telegraph распространяло информацию о том, что антироссийские санкции могут нанести экономике Великобритании ущерб в размере около 6,2 млрд фунтов.