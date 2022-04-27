Вашингтон, 27 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Потери в размере примерно $500 млн понесла американская компания PepsiCo в России и на Украине из-за последствий специальной военной операции. Об этом 26 апреля сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей организации.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Так, от снижения стоимости своих брендов фирма потеряла $241 млн. Еще $241 млн составляют потери из-за вынужденного списания причитавшихся к получению сумм и снижения стоимости местных товарно-материальных запасов. 8 марта PepsiCo объявила, что приостанавливает рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля издание The Telegraph распространяло информацию о том, что антироссийские санкции могут нанести экономике Великобритании ущерб в размере около 6,2 млрд фунтов.