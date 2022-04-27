Тегеран, 27 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Иран — страна, которая действительно поддерживает палестинское сопротивление, а не арабские государства, заявил премьер-министр Правительства национального спасения Йемена (ГЯП) на конференции в Сане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 апреля.

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Абдул Азиз Салех бин Хабтур заявил, что Йемен и Палестина находятся на одном фронте, а проведение конференции в Сане лишь свидетельствует об этом.

«Дело Палестины не имеет отношения к отдельным лицам или группам», — отметил он, подчеркнув, что это проект, представленный движением сопротивления из Тегерана, Багдада, Дамаска, Саны, Бейрута и Газы.

Генеральный секретарь движения «Исламский джихад в Палестине» Зияд аль-Нахала заявил на конференции, что палестинская нация подвергается агрессии со стороны Израиля, который стремится к иудаизации Иерусалима.

Он отметил, что Израиль прибег к силе, пользуясь международной помощью и поддержкой идущих на компромисс арабских государств.