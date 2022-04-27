Токио, , 06:34 — REGNUM Правительство Японии выразило протест Южной Корее в связи с проведением Сеулом исследований спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 27 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.

Один из островов Такэсима (Токто) (сс) Ulleungdont

Хирокадзу Мацуно «Острова Такэсима являются нашей исконной территорией, в связи с чем (подобные действия) считаем прискорбными и неприемлемыми. Мы выразили суровый протест южнокорейской стороне по дипломатическим каналам, потребовав остановить исследования».

По информации газеты Sankei, в ходе проводимых южнокорейской стороной исследований барражирующий над островами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) проводит их фотосъёмку и измерения с помощью лазерного оборудования. Эти данные планируется использовать для создания трёхмерных моделей островов.

Напомним, за группу небольших необитаемых островов, расположенных к востоку от Корейского полуострова, Япония и Корея ведут спор с 1945 года. В настоящее время эти острова контролируют вооружённые силы Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи выразило протест властям Японии в связи с продолжающимися притязаниями Токио на расположенные в Японском море острова Токто.

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