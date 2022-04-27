Биробиджан, 27 апреля 2022, 06:41 — REGNUM Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев открыл в ходе торжественной церемонии движение по железнодорожному мосту из села Нижнеленинское Еврейской автономии в округ китайской провинции Хэйлунцзян. Строительство сооружения завершено, сообщило 27 апреля ИА EAOMedia.
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Он поблагодарил строителей и вручил им награды. По мосту проехал первый поезд.
Генеральный директор группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Попов отметил, что мост строился в сложных природно-климатических условиях. Его пропускная способность составит 24 млн тонн груза в год.
Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко ранее заявил о том, что трансграничный мост из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) позволит компенсировать дефицит строительных материалов, который может возникнуть из-за санкций в отношении России.