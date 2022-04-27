Биробиджан, 27 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в торжественной церемонии, посвящённой окончанию строительства железнодорожного моста из села Нижнеленинское Еврейской автономии в округ китайской провинции Хэйлунцзян. Строительство сооружения завершено, сообщили 27 апреля в пресс-службе полпредства.

(сс)AndreiGarm Железная дорога

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«Российская часть перехода завершена. В ближайшее время будем готовиться к общей сдаче моста. Открытие мостового перехода Нижнеленинское — Тунцзян — это не единичное событие, а часть большой работы, которую проводит правительство РФ по развитию транспортных коридоров в восточном направлении», — отметил Юрий Трутнев.

Он поблагодарил строителей и вручил им награды. По мосту проехал первый поезд.

Генеральный директор группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Попов отметил, что мост строился в сложных природно-климатических условиях. Его пропускная способность составит 24 млн тонн груза в год.

Основным инвестором выступил созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его китайскими партнёрами Российско-китайский инвестиционный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко ранее заявил о том, что трансграничный мост из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) позволит компенсировать дефицит строительных материалов, который может возникнуть из-за санкций в отношении России.