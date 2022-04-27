Москва, , 06:34 — REGNUM Заморозки вкупе с солнечной погодой днём ожидаются с 28 апреля в Москве и Московской области. Об этом 26 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание

По словам метеоролога, начиная с 28 апреля Москва и Московская область окажутся в зоне влияния циклона. Ожидается повышение атмосферного давления и понижение температуры воздуха, но при этом будет много солнца и переменная облачность.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет ниже климатической нормы на четыре градуса. Днём 28 апреля, по словам Вильфанда, стоит ожидать +6…+12 градусов, ночью же температура воздуха опустится до — 1 градуса, а в ночь на 29 апреля понижение составит до -4 градусов.

В ночь на 1 и 2 мая температура воздуха понизится до — 2 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве 27 апреля.

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