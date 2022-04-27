Оренбург, , 06:30 — REGNUM Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном производстве 2,2 тонны наркотиков. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

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Фигурантами дела являются 11 человек. Это жители Оренбуржья, Татарии и Красноярского края. Им инкриминировано покушение на крупный незаконный сбыт наркотических средств посредством интернета, а также незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.

По версии органов следствия, в 2020–2021 годы четыре человека приобрели дом на окраине села Богдановка Самарской области. Здание оборудовали под место для производства наркотиков. Соучастники произвели в общей сложности около 2,2 тонны наркотических средств, которые планировались к сбыту на территории России.

Семь других членов группы получили от руководителя крупную партию синтетического наркотика и пытались ее реализовать в Оренбурге при помощи тайников-закладок.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В качестве обеспечительных мер на имущество всех обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.