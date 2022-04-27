Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Свердловский облсуд впервые рассматривает уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

На скамье подсудимых оказался Владимир К. Следователи считают, что он был «авторитетом» в городе Верхней Салде с 2009 года и занимался соответствующей деятельностью, в том числе выстраиванием воровской иерархии.

Дело рассматривают с участием присяжных. По статье 210.1 УК РФ подсудимому грозит до 15 лет колонии. 26 апреля в ходе заседания допросили шестерых свидетелей. Судебное следствие продолжается.