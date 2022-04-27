Москва, , 09:20 — REGNUM Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве начала действовать программа субсидирования ставки по договорам факторинга. Об этом 27 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидается, что эта мера поддержки будет наиболее востребована среди поставщиков и дистрибьютеров, которые реализуют свою продукцию в рассрочку. Воспользоваться ей смогут организации, зарегистрированные на территории города. Максимальный размер ставки составит 14,5%. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование клиента в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей.

«Теперь компании, которые работают на условиях отсрочки платежа, могут воспользоваться факторинговым финансированием. Этот инструмент входит в программу льготного кредитования в рамках городских мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Воспользоваться субсидированием ставки предприниматели могут до 31 декабря 2022 года», — сказала Сергунина.

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