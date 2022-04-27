Москва, 27 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве начала действовать программа субсидирования ставки по договорам факторинга. Об этом 27 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Ожидается, что эта мера поддержки будет наиболее востребована среди поставщиков и дистрибьютеров, которые реализуют свою продукцию в рассрочку. Воспользоваться ей смогут организации, зарегистрированные на территории города. Максимальный размер ставки составит 14,5%. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование клиента в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей.

«Теперь компании, которые работают на условиях отсрочки платежа, могут воспользоваться факторинговым финансированием. Этот инструмент входит в программу льготного кредитования в рамках городских мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Воспользоваться субсидированием ставки предприниматели могут до 31 декабря 2022 года», — сказала Сергунина.