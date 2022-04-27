Хабаровск, , 06:38 — REGNUM В Хабаровском крае вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту получения чиновником взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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С 2017 по 2020 годы ранее пребывавший в должности замглавы администрации Николаевского муниципального района мужчина получил взятки на общую сумму не менее 1 млн рублей. Деньги передавались за оказание покровительства и услуг, связанных с должностным положением сотрудника администрации, осуществлявшего полномочия в сфере ЖКХ.

Подозреваемый в получении взяток задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тарко-Сале на Ямале бывший сотрудник муниципального учреждения осуждён за коррупцию.