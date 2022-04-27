Москва, 27 апреля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Гражданка Кубы Габриэла Доминос намерена получить статус временного убежища на территории России. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Россия и Куба

«В настоящее время с указанной гражданкой согласована дата и время приема заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с таким же заявлением в МВД РФ могут обратиться все граждане, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину.