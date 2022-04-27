Москва, 27 апреля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Эпидпроцесс коронавируса в России демонстрирует невысокую активность. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная. Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит своё отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости», — сказала Пшеничная.

По её словам, подъёмы и спады заболеваемости COVID-19 могут появляться в течение всего тёплого времени года. Вирус может вернуться и осенью, в сезон вирусов, и к этому времени нужно быть заранее готовым и прививаться как от гриппа, так и от COVID-19.