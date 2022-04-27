Прага, 27 апреля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Россия не получит значительного ущерба в случае отказа Евросоюза от поставок российского газа, заявил главный экономист чешского банка Trinity Bank Лукаш Кованда в своей статье для портала iDNES. cz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, даже в случае полного отказа ЕС приобретать российские нефть и газ, Россия все равно достигнет профицита во внешней торговле. По оценкам Лукаша, он составит около $200 млрд, что сопоставимо с показателями за 2021 год.

«Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от ее газа и нефти», — добавил он.

Экономист отметил, что Россия получает прибыль за счет высоких цен на энергоносители. При этом Лукаш подчеркнул, что у Германии и Чехии в случае отказа от поставок российской нефти и газа могут возникнуть проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что Евросоюз не сможет себе позволить ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его оценкам, ЕС не успеет закачать необходимые объемы газа до зимы в таком случае.