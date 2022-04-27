Тель-Авив, Израиль, , 06:15 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил конверт с пулей, в котором также была записка с угрозой ему убийством. Об этом 26 апреля сообщило издание The Jerusalem Post.

Нафтали Беннет U.S. Secretary of Defense

Полиция проводят расследование. Подробности дела держатся в секрете.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года предыдущий глава израильского правительства Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз обращался в полицию с заявлением о том, что ему и в адрес членов его семьи поступают угрозы расправы.

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