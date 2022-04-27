Премьер-министру Израиля вручили конверт с пулей
Тель-Авив, Израиль, 27 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил конверт с пулей, в котором также была записка с угрозой ему убийством. Об этом 26 апреля сообщило издание The Jerusalem Post.
U.S. Secretary of Defense
Нафтали Беннет
Полиция проводит расследование. Подробности дела держатся в секрете.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года предыдущий глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху несколько раз обращался в полицию с заявлением о том, что ему и в адрес членов его семьи поступают угрозы расправы.