Тель-Авив, Израиль, 27 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил конверт с пулей, в котором также была записка с угрозой ему убийством. Об этом 26 апреля сообщило издание The Jerusalem Post.

U.S. Secretary of Defense Нафтали Беннет

Полиция проводит расследование. Подробности дела держатся в секрете.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года предыдущий глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху несколько раз обращался в полицию с заявлением о том, что ему и в адрес членов его семьи поступают угрозы расправы.