Каменск-Уральский, Свердловская область, 27 апреля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области местный житель осуждён за гибель в ДТП женщины и девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным следствия, 18 августа ранее несудимый мужчина 1984 года рождения превысил скорость и допустил наезд на гражданку 1952 года рождения и её внучку. Обе скончались на месте.

Вину обвиняемый признал. Суд назначил ему четыре года в колонии-поселении.