Москва, 27 апреля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В среду, 27 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Весенняя Москва

В ночь на 28 апреля в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер северо-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — 7−9 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В четверг, 28 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °C, по области +4… +9 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C.

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