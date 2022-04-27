Якутск, 27 апреля 2022, 06:20 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев поддержал решение поднимать флаг России и исполнять гимн страны еженедельно в учреждениях образования. Это поможет сохранить единство в России, заявил он во время прямой линии в честь столетия со дня образования Якутской АССР.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 апреля отмечают 100 лет со дня образования ЯАССР. Множество приуроченных к этому событию мероприятий проходит не только в регионе, но и в городах России за его пределами.