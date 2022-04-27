Якутск, 27 апреля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал решение поднимать флаг России и исполнять гимн страны еженедельно в учреждениях образования. Это поможет сохранить единство в России, заявил он во время прямой линии в честь столетия со дня образования Якутской АССР.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Сейчас идёт информационная война против России. У них одна цель – расколоть Россию. У них ничего получится в том случае, если мы будем едины. Решение о том, что раз в неделю в школах будет подниматься флаг и исполняться гимн страны, очень правильное. Не надо питать иллюзий насчет Запада. Мы страна, которая спасла весь мир от фашизма. Россия не может позволить себе другой политики, чем политика патриотизма», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 апреля отмечают 100 лет со дня образования ЯАССР. Множество приуроченных к этому событию мероприятий проходит не только в регионе, но и в городах России за его пределами.