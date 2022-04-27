Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, , 06:14 — REGNUM В Кавалерово осуждён местный житель за избиение матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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В суде установлено, что в декабре 2020 года в доме фигурант в процессе ссоры с матерью нанес ей удары руками и ногами по лицу и телу, облил кипятком, чем причинил здоровью вред средней тяжести.

«С учетом позиции гособвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве матери.