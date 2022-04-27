Чита, , 06:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 27 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 971 (+39 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 661 пациент (+73 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2666 человек (+1 за сутки).

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В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 21 человек находится в тяжелом состоянии, 1 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 333 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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