Челябинск, 27 апреля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Челябинске 21-летний местный житель попался на жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

По данным СМИ, ночью 22 апреля он облил собаку химической смесью. С ожогами её доставили в ветлечебницу. Также от его действий погибла кошка.

26 апреля в отделе полиции поселка Советский в отношении него завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Прокуратура района поставила ход расследования на контроль.