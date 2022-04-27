Пекин, , 05:58 — REGNUM Проход эсминца США «Сэмпсон» через Тайваньский пролив заставил Народно-освободительную армию Китая (НОАК) выразить «решительный» протест американским властям. Об этом говорится 27 апреля в сообщении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это уже не первый случай провокаций со стороны Вашингтона, направляющего ошибочные сигналы силам, требующим независимости Тайваня от КНР. Кроме того, в заявлении сказано, что США неоднократно умышленно нарушали мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ши И добавил, что китайские военные сопровождали эсминец на всем протяжении его следования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) передало о том, что власти острова ускорили время производства многоцелевых малозаметных корветов класса «Тоцзян».