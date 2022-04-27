Пекин, 27 апреля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Проход эсминца США «Сэмпсон» через Тайваньский пролив заставил Народно-освободительную армию Китая (НОАК) выразить «решительный» протест американским властям. Об этом говорится 27 апреля в сообщении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что это уже не первый случай провокаций со стороны Вашингтона, направляющего ошибочные сигналы силам, требующим независимости Тайваня от КНР. Кроме того, в заявлении сказано, что США неоднократно умышленно нарушали мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ши И добавил, что китайские военные сопровождали эсминец на всем протяжении его следования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) передало о том, что власти острова ускорили время производства многоцелевых малозаметных корветов класса «Тоцзян».