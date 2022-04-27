Хабаровск, , 06:05 — REGNUM В Хабаровске 21-летний уроженец среднеазиатской республики осужден за несообщение о факте пропаганды терроризма.

В наручниках (сс) KlausHausmann

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«Осужденный знал о том, что его друг, так же проживающий в Хабаровске, оправдывал и пропагандировал терроризм в интернете и публично призывал к совершению преступлений. Но сообщать об этом в органы власти он не стал. Суд признал иностранца виновным и приговорил к штрафу, так же он будет выдворен за пределы Российской Федерации», — сообщили телеграм-канал «Благовещенск №1».

Как сообщало ИА REGNUM, совершение теракта на 9 Мая планировал учащийся колледжа в Тверской области.