Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 27 апреля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Тарко-Сале на Ямале бывший сотрудник муниципального учреждения осуждён за коррупцию. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Экс-мастера МУП «Дорожно-строительное управление» обвинили в двух эпизодах получения взяток. По данным следствия, от двоих мужчин он взял в целом 55 тыс. рублей за то, чтобы он включил в табели учёта рабочего времени сведения об отбывании ими назначенного судом наказания без фактической их явки. Также сотрудник направлял в управление исполнения наказаний те документы, которые подтверждали отбытие осуждёнными наказаний.

Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Оба взяткодателя явились с повинной и активно способствовали раскрытию преступления. Суд признал экс-мастера виновным и оштрафовал на 600 тыс. рублей.