Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Гегемония западных стран в мире может закончиться к 2040 году в связи с ростом мощи Китая и Индии, заявил журналист Генри Олсен в статье для газеты The Washington Post.

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«К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые», — заявил он.

Олсен добавил, что также стремительно развиваются Турция, Бразилия, Мексика и Индонезия. Это, по мнению обозревателя, приведет к изменению соотношений сил в мире. По мнению журналиста, это может положить конец гегемонии Запада.

Олсен указывает, что в 2020 году государства, которые ввели против России санкции, производили около 79,4% мирового ВВП. Однако к 2020 году этот показатель упал до 60,4% от мирового ВВП.