Москва, 27 апреля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Покинувшая пост руководителя ООО «Яндекс» Елена Бунина, которая уже несколько месяцев проживает то на Кипре, то в Израиле, продолжает оставаться руководителем двух российских активов, связанных с IT-гигантом, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Среди этих компаний — автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных» из Москвы, созданная в 2014 году для подготовки кадров высшей квалификации. Учредителем указано ООО «Яндекс», чьими конечными владельцами являются нидерландские компании.

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Второй актив, который возглавляет Бунина, — это международный фонд «Фонд общественных интересов», учрежденный в марте 2020 года и прописанный в российском офшоре — Калининграде. Данный фонд владеет в ООО «Яндекс» небольшой долей. Учредителем фонда, по данным «Контур. Фокус», выступила публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В.» (Нидерланды).

Напомним, ранее стало известно, что один из бывших топ-менеджеров компании из дивизиона «Яндекса» (ООО «Яндекс. Лавка») Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России, по которому ему может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до трёх лет. По имеющимся данным, Красильщик может быть на сегодня также в Израиле.

К компаниям из дивизиона группы неоднократно предъявляли претензии надзорные органы России, в том числе и в сфере антимонопольного законодательства. Помимо этого, в ближайшие дни в одном из районных судов Москвы также начнутся слушания по искам клиентов сервиса «Яндекс. Еда», из которого произошла массовая утечка персональных данных.

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